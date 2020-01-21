Спорт

В Псковской области определились победители регионального этапа «Мини-футбол – в школу»

Восемь псковских команд по мини-футболу сразятся с лучшими сборными школ со всей страны. В Псковской области завершился региональный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». В спортивном комплексе «Писковичи» в течение января проходил областной финал с участием 52 школьных команд из различных городов и районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

По итогам соревнований наградили победителей и призёров среди команд мальчиков и девочек, юношей и девушек в четырёх возрастных категориях.

Возрастная группа 2008/2009 гг.р.

Девочки:

1 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»

2 место - МБОУ «Бежаницкая СОШ»

3 место - МБОУ «Куньинская СОШ»

Дарья Ильина (Дедовичи) – лучший игрок

Валерия Воднева (Бежаницы) – лучший вратарь.

Мальчики:

1 место - «Псков СОШ №20»

2 место - «Великие Луки Кадетская школа»

3 место - МБОУ Себежская СОШ

Максим Комлев (Псков) – лучший игрок

Артём Прошин (Себеж) – лучший вратарь.

Возрастная группа 2006/2007 гг.р.

Девочки:

1 место - МБОУ «Куньинская СОШ»

2 место - МБОУ «Бежаницкая СОШ»

3 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»

Настя Голубева (Куньинская СОШ) – лучший игрок

Юлия Егорова (Дедовичская СШ №2) – лучший вратарь

Мальчики:

1 место - «Пустошкинский центр образования»

2 место - МБОУ «СШ №1 Остров»

3 место - МОУ «СОШ №1 им. К.С.Заслонова Невель»

Алексей Попов (СШ №1 Остров) – лучший игрок

Егор Чекуров (Пустошкинский центр образования) – лучший вратарь.

Возрастная группа 2004/2005 гг.р.

Девочки:

1 место - «ППК Псков»

2 место - МБОУ «Куньинская СОШ»

3 место - МОУ «Пустошкинский центр образования»

4 место - МБОУ «Дедовичская СШ №1»

Ольга Холмочкина (ППК Псков) – лучший игрок

Алёна Михеева (Куньинская СОШ) – лучший вратарь.

Мальчики:

1 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»

2 место - МБОУ «Гдовская СОШ»

3 место - МБОУ «Кузнецовская СОШ» Себеж

Глеб Игнатьев (Гдовская СОШ) – лучший игрок

Максим Грязнов (Дедовичская СШ №2) – лучший вратарь.

Возрастная группа 2002/2003 гг.р.

Девушки:

1 место - «ППК Псков»

2 место. МБОУ «Бежаницкая СОШ»

3 место - МОУ «СОШ №1 Невель»

Дарья Стамбулова (МБОУ Бежаницкая СОШ) – лучший игрок

Надежда Тиханова (ППК Псков) – лучший вратарь.

Юноши:

1 место - МБОУ «Стругокрасненская СОШ»

2 место - МБОУ «ЦО Опочецкого района»

3 место - «Пустошкинский центр образования»

Александр Гарилов (Стругокрасненская СОШ) – лучший игрок

Фёдор Ульянов (Стругокрасненская СОШ) – лучший вратарь.

Отметим, в 2020 году Всероссийскому проекту «Мини-футбол – в школу» исполняется 15 лет.