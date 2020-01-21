В Псковской области определились победители регионального этапа «Мини-футбол – в школу»

Восемь псковских команд по мини-футболу сразятся с лучшими сборными школ со всей страны. В Псковской области завершился региональный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». В спортивном комплексе «Писковичи» в течение января проходил областной финал с участием 52 школьных команд из различных городов и районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.
По итогам соревнований наградили победителей и призёров среди команд мальчиков и девочек, юношей и девушек в четырёх возрастных категориях.
Возрастная группа 2008/2009 гг.р.
Девочки:
1 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»
2 место - МБОУ «Бежаницкая СОШ»
3 место - МБОУ «Куньинская СОШ»
Дарья Ильина (Дедовичи) – лучший игрок
Валерия Воднева (Бежаницы) – лучший вратарь.
Мальчики:
1 место - «Псков СОШ №20»
2 место - «Великие Луки Кадетская школа»
3 место - МБОУ Себежская СОШ
Максим Комлев (Псков) – лучший игрок
Артём Прошин (Себеж) – лучший вратарь.
Возрастная группа 2006/2007 гг.р.
Девочки:
1 место - МБОУ «Куньинская СОШ»
2 место - МБОУ «Бежаницкая СОШ»
3 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»
Настя Голубева (Куньинская СОШ) – лучший игрок
Юлия Егорова (Дедовичская СШ №2) – лучший вратарь
Мальчики:
1 место - «Пустошкинский центр образования»
2 место - МБОУ «СШ №1 Остров»
3 место - МОУ «СОШ №1 им. К.С.Заслонова Невель»
Алексей Попов (СШ №1 Остров) – лучший игрок
Егор Чекуров (Пустошкинский центр образования) – лучший вратарь.
Возрастная группа 2004/2005 гг.р.
Девочки:
1 место - «ППК Псков»
2 место - МБОУ «Куньинская СОШ»
3 место - МОУ «Пустошкинский центр образования»
4 место - МБОУ «Дедовичская СШ №1»
Ольга Холмочкина (ППК Псков) – лучший игрок
Алёна Михеева (Куньинская СОШ) – лучший вратарь.
Мальчики:
1 место - МБОУ «Дедовичская СШ №2»
2 место - МБОУ «Гдовская СОШ»
3 место - МБОУ «Кузнецовская СОШ» Себеж
Глеб Игнатьев (Гдовская СОШ) – лучший игрок
Максим Грязнов (Дедовичская СШ №2) – лучший вратарь.
Возрастная группа 2002/2003 гг.р.
Девушки:
1 место - «ППК Псков»
2 место. МБОУ «Бежаницкая СОШ»
3 место - МОУ «СОШ №1 Невель»
Дарья Стамбулова (МБОУ Бежаницкая СОШ) – лучший игрок
Надежда Тиханова (ППК Псков) – лучший вратарь.
Юноши:
1 место - МБОУ «Стругокрасненская СОШ»
2 место - МБОУ «ЦО Опочецкого района»
3 место - «Пустошкинский центр образования»
Александр Гарилов (Стругокрасненская СОШ) – лучший игрок
Фёдор Ульянов (Стругокрасненская СОШ) – лучший вратарь.
Отметим, в 2020 году Всероссийскому проекту «Мини-футбол – в школу» исполняется 15 лет.