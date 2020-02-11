Спорт

В Псковской области международный футбольный марафон «Чернево 2020» перенесли из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Футбольный марафон «Чернево 2020», на который в Гдовский район должны были приехать команды не только из Псковской области, но и из Белоруссии, перенесли на неопределенный срок. Как Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова, такое решение приняли в связи с инициативой управления Роспотребнадзора по Псковской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

«Проведем турнир позже, если с предполагаемыми участниками удастся определиться с конкретной датой. Пока же сказать, когда именно он состоится, - сложно», - отметила Елена Чернышова.

Напомним, 15 февраля должны были играть: «Чайка-Юность» (Гдов) двумя составами, команда из Белоруссии «Лиозно», пушкиногорские «Святогорец» и «Мечта», команда «Амкал» из Пскова, Псковский район представлен футболистами Середки, команда из Палкино, ребята из поселка Ямм и «Молния» из города Печоры.

В турнире девочек должны были участвовать команды гдовской «Чаечки», хозяева турнира - девочки из Чернево и юные футболистки из Палкино.

А 16 февраля планировалось провести турнир более юных футболистов и футболисток. Среди девочек собирались участвовать команда «Чаечка» (Гдов), псковская «Спарта» и футболистки лицея №4 Пскова.

Среди мальчиков должны были играть: «Чайка-Юность» (Гдов), «Динамо» из города Сланцы, двумя составами приедут ребята из псковской команды «Стрела», команда «Спарта» (Псков), команда Псковского района, ребята из Ветвеницкой школы Гдовского района и впервые - команда «Кристалл-Алавия», которая представляет Пустошку.