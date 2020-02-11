Спорт

Депутат Андрей Корнев пожелал красивой игры участникам футбольного турнира имени Александра Невского

Депутат областного Собрания, председатель федерации футбола города Великие Луки Андрей Корнев принял участие в открытии 18-го международного турнира по мини-футболу памяти Александра Матросова в спортивном комплексе ВЛГАФК. За победу будут бороться 10 команд из разных городов, включая соседнюю Белоруссию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Андрей Корнев пожелал футболистам красивой игры, командного духа и воли к победе.

«Этот турнир я организовал первый раз в 2002 году, приятно, что он стал доброй традицией! Ну а болеть будем конечно за великолучан», – отметил депутат на своих страницах в соцсетях и поблагодарил за отличную организацию комитет по спорту администрации города, спортивную школу Олимпийского резерва «Экспресс» и Академию физической культуры за предоставленный зал.

По окончании турнира победителей и призеров наградят кубками, грамотами и медалями.