Спорт

Команда ФК «Псков» приняла участие в турнире «Minsk Cup»

С 26 по 29 февраля в Минске проходил международный турнир «Minsk Cup» с участием 16 футбольных юношеских команд, сформированных из ребят 2007 года рождения из Бельгии, Израиля, Грузии, Казахстана, Латвии, Эстонии, Беларуси и России.

Как сообщили Псковской Ленте Новстей в областной Федерации футбола, соревнования проводились в минском футбольном манеже. Команда ФК «Псков» 2007 года рождения под руководством Германа Кравченко заняла итоговое 7-е место, сыграв на турнире с бельгийском «Брюгге», московским и киевским «Динамо» и другими соперниками.