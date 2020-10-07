Спорт

Великолучане стали призерами всероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы»

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта заняли второе место во всероссийском проекте «Мини-футбол - в вузы».

Фото: Ассоциация мини-футбола России

С начала октября в Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» проходил розыгрыш первенства второго дивизиона мужской серебряной лиги общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы», пишет портал iluki.ru. Псковскую область представляла команда ВЛГАФК.

Подопечные тренера Ивана Примака преодолели групповой этап, выиграв все 4 матча. В четвертьфинале они обыграли студентов Севастопольского государственного университета. В полуфинале великолукская команда оказалась сильнее соперников из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого в серии послематчевых пенальти.

В финале против Новгородского государственного университета они стали вторыми. В следующем сезоне проекта команда из Псковской области сыграет в первом дивизионе серебряной лиги.