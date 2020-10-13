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Спорт

«Псков» вышел в финал футбольного Кубка Северо-Запада

25.10.2020 15:53|ПсковКомментариев: 0

Псковский футбольный клуб «Псков» одержал победу во втором полуфинальном матче Кубка Северо-Запада и получил право сыграть в решающих матчах.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей в воскресенье, 25 октября, подопечные главного тренера Игоря Васильева на своем поле встречались с петербургским клубом «Ядро».

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Александр Коренблюм.

Отметим, что во втором тайме гости остались в меньшинстве после удаления одного из футболистов, получившего две желтые карточки. В конце игры петербуржцы имели шанс сравнять счет, но ворота псковичей спас голкипер Денис Трункин.

Напомним, первый матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1 в пользу «Ядра». По сумме двух встреч, благодаря голу, забитому в гостях, псковичи вышли в финал. В решающих поединках наша команда встретится с клубом «С.П.Б.К.Л.С.» (Санкт-Петербург), уверенно обыгравшим новгородский «Электрон» (1:0, 2:0).

Финальные игры запланированы на 31 октября и 7 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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