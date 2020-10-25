Спорт

Андрей Аленичев: В псковском медиапространстве спорту уделяется много внимания

На Псковской Ленте Новостей достаточно информации, в том числе в полной мере освещается спортивная повестка. Такое мнение высказал директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент Федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Меня привлекает на ПЛН то, что вся информация подается очень оперативно», - сказал Андрей Аленичев.

Кроме того, он рассказал, что получает информацию через интернет и смотрит телевизор, печатные СМИ практически не читает.

В целом, Андрей Аленичев отметил, что в медиапространстве Псковской области отражены все сферы жизни общества. «Так как я больше связан со спортом, то могу сказать, что во всех региональных СМИ спорту уделяется много внимания», - заметил президент городской федерации футбола.

В ходе беседы Андрей Аленичев подчеркнул, что для него важно, чтобы СМИ давали различные точки зрения по тому или иному вопросу, являлись дискуссионными площадками.