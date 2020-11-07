Спорт

Псковичи завоевали Кубок Северо-Запада по футболу

Футбольный клуб «Псков» одержал победу во втором финальном матче Кубка Северо-Запада.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча с санкт-петербургским «С.П.Б.К.Л.С» прошла в субботу, 7 ноября, на поле соперника. Счет поединка - 0:2 в пользу гостей. Голы забили Александр Алексеев (28-я минута) и Всеволод Федоров (63). Отметим, по ходу матча команды остались в неполных составах: с поля были удалены пскович Алексей Соболев и петербуржец Мирослав Баженов.

В стартовый состав «Пскова» вошли вратарь Денис Трункин, полевые игроки Артем Васильев (капитан), Кирилл Турчин, Александр Алексеев, Иван Иванов, Александр Коренблюм, Дмитрий Мотлахов, Михаил Севастьянов, Алексей Соболев, Руслан Суродин, Всеволод Федоров. Во втором тайме на замены выходили Владислав Антонов, Иван Георгиев, Сергей Иванов, Александр Репин и Артем Савельев.

Напомним, что псковичи победили и в первом финальном матче, встреча на стадионе «Локомотив» в минувшую субботу завершилась со счетом 3:0.

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Таким образом, наша команда (главный тренер - Игорь Васильев) стала победителем соревнований. Это первый трофей в истории клуба, начавшего выступления в 2020 году.