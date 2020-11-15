Спорт

Анатолий Турчак поздравил псковскую «Стрелу» с победой

Член бюро исполкома Российского футбольного союза Анатолий Турчак поздравил псковскую футбольную команду «Стрела» с победой на турнире «Кожаный мяч». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрегиональном объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Суперфинал турнира состоялся в Сочи 20-22 ноября. «Стрела» стала победителем в средней возрастной категории (2007-2008 года рождения), а новгородский «Электрон» оказался лучшим в младшей возрастной категории (2009-2010 года рождения).

Отмечается, что «Стрела» (тренеры - Александр Иванов и Юрий Баскаков) играла с более равными соперниками и выиграла во всех трех поединках. Сначала псковичи взяли реванш у «Метеорита» из Челябинска (4:1) за поражение в финале «Кожаного мяча» месяц назад, а затем обыграли «Пищевик» из Беслана (4:1) и «Воскресенское» из Москвы (3:1). Лучшим игроком турнира признали Евгения Рылина, полузащитником - Артем Шабратько.

Анатолий Турчак поздравил с этими победами губернаторов Псковской и Новгородской областей, руководителей профильных органов исполнительной власти, руководителей федераций и спортивных школ «Стрела» и «Электрон».