Спорт

Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, решение принято единогласно.

Напомним, в конце ноября прошло года Александр Коновалов стал исполняющим обязанности президента Псковской общественной организации «Федерация футбола». Решение было принято на заседание президиума федерации.

Ранее Алексей Севастьянов, который на протяжении 14 лет возглавлял общественную организацию, сложил полномочия.