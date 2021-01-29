Спорт

Александр Коновалов о псковском футболе: Пациент находится в палате интенсивной терапии

Руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов рассказал, как псковский футбол переживает непростой период пандемии: пациент скорее жив или мы его теряем.

«Если уж выражаться медицинскими терминами, пациент сейчас находится в палате интенсивной терапии, и, надеюсь, это даст свои результаты», - сообщил Александр Коновалов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он прокомментировал перспективы возвращения ФК «Псков» во Второй дивизион. «Я 9 лет проработал в клубе (ФК "Псков-747", затем ФК "Псков" - ред.) и полюбил его, полюбил футбол и всю эту футбольную кухню. Сейчас я смотрю на проблему с разных сторон. Вижу, что для содержания профессионального футбольного клуба средств надо больше, чем раньше. Пока спонсоры не готовы помогать псковскому футболу, хотя по концу зимы мы увидели желание некоторых потихоньку вернуться, поэтому у нас появился осторожный оптимизм», - рассказал глава областной федерации футбола.

С учетом задач, которые ставит Российский футбольный союз, Александр Коновалов полагает, что клубу «Псков» нужно еще год поработать на том уровне, на котором он находится, и «дальше уже претендовать на выход в более высокий дивизион».

В то же время гость студии отметил, что есть в этом вопросе неопределенность. По предварительной информации, Второй дивизион будет сильно переформатирован: ФНЛ сольется со Вторым дивизионом, и будет две зоны (по 16 команд в каждой). «Это большая территория охвата, большие бюджеты. Сможем мы это потянуть или нет, не совсем понятно. Если это будет продекларировано и начнет внедряться в 2021 году, мы не сможем вернуться во Второй дивизион», - пояснил он, добавив, что «все упирается в деньги».

Президент МРО «Северо-Запад» Елена Илюхина, по его словам, ранее поделилась своим видением развития ситуации. По ее словам, те регионы, которые не могут «вытянуть» Второй дивизион или трансформированную линию по деньгам, должны стать ресурсным центрами по подготовке спортсменов. У них будет «стандартный набор по развитию футбола, но без верхушки профессионального клуба». При этом они должны иметь выгодные контракты с профессиональными командами.