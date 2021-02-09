Спорт

Сделать футбол еще популярнее собираются в Великих Луках

Сделать футбол еще популярнее планируется в Великих Луках. Перспективы развития этого вида спорта обсудили на внеочередном собрании членов футбольной федерации, сообщает Великолукская телекомпания.

«Одна из целей, которые поставлены, - увеличение числа занимающихся спортом. Сейчас это 2,1%, а нужно довести до 4% к 2030 году. Соответственно мы, как люди, отвечающие за футбол в городе Великие Луки, должны стремиться к этим целям и будем стараться их выполнять», - отметил председатель Федерации футбола в городе Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев

Он напомнил, что в Псковской области не было возможности проводить соревнования, но теперь ряд ограничений сняли, и пришла пора наверстать упущенное - провести запланированные ранее турниры, в том числе детские и состязания по мини-футболу.

На прошедшем собрании был избран новый исполнительный директор Федерации футбола города Великие Луки. Им стал тренер спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Егор Жуков. По его мнению, залог успешного развития великолукского футбола - это компетентность и слаженность работы команды Федерации.

«Наполняемость очень большая, ребята растут, участвуют во всероссийских соревнованиях, становятся призерами, уезжают в ведущие спортивные академии нашей страны. Через 3-4 года будет все больше футбольных звезд из Великих Лук», - считает Егор Жуков.