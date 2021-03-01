Спорт

Соревнования по мини-футболу среди ветеранов прошли в Великих Луках

Открытое первенство города по мини-футболу среди ветеранов прошло в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 40+. За победу боролись 4 команды — «Экспресс», «Велмаш», «Гранит» и «Великолукский район». Турнир прошел в один круг.

В итоге первое место заняла команда «Экспресс», серебро досталось «Граниту», «бронзу» завоевала команда «Великолукский район», на четвертом месте - «Велмаш».

Организаторами соревнований выступили городская федерация футбола и депутат фракции «Единой России» в Псковского областном Собрании Андрей Корнев. «Этот турнир стал доброй традицией Великих Лук. Это прекрасная возможностью показать молодежи, что нужно заниматься спортом», - отметил он.