Спорт

Чемпионаты по мини-футболу среди школьных и взрослых команд проходят в Пскове

Чемпионат города Пскова по мини-футболу проходит в спортивных комплексах «Писковичи» и «Олимп». Соревнования начались в феврале и продолжатся до конца марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный судья соревнований Герман Кравченко.

В чемпионате принимают участие около 20 взрослых команд из Пскова и Псковского района. Футболисты борются за звание чемпионов города Пскова по мини-футболу в высшей, первой и второй лигах.

Кроме того, в период с 1 по 12 марта в названном спортивном комплексе проходят зональные соревнования северо-запада по мини футболу. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в комитете по спорту Псковской области, это уже третий этап соревнований, в нем участвуют команды-победительницы регионов северо-запада. Мероприятие реализуют в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».



От каждого региона на чемпионат приехали по 8 команд. В общей сложности это около 700 футболистов от 2003 до 2009 годов рождения из Калининграда, Пскова, Вологды, поселка Бежаницы Псковской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельска, Ленинградской области, Ненецкого АО, поселка Дедовичи Псковской области и Новгорода. Победители соревнований получат путевку на финальный этап соревнований, который пройдет в Нижнем Новгороде. На него приедут по восемь команд победителей со всех федеральных округов России.

Как сообщил псковский футбольный тренер Герман Кравченко, наилучших результатов среди псковских спортсменов на настоящий момент добились девочки 2007 года из Бежаниц, они стали призерами чемпионата, заняв 3 место, и девочки 2009 года из Пскова – 2 место.

В ближайшие дни пройдут игры у старших ребят.