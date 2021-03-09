Спорт

Алексей Севастьянов рассказал о проигранном бое на посту президента федерации футбола

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о том, как воспринял потерю поста президента Федерации футбола Псковской области, который занимал на протяжении 14 лет.

«Сказать, что я не переживал, будет нечестно. С другой стороны, может, действительно мои взгляды немного вчерашнего дня. Может, просто надо уступить дорогу тому, кто видит, как это сделать лучше и быстрее», - сказал гость студии и перечислил ряд принципиально важных моментов, которых удалось и, наоборот, не удалось достичь за годы, что он возглавлял областную федерацию.

«Мы наводнили область и город разными мини-полями и большими полями, но мы не могли отстоять, чтобы в каждом районе была ставка тренера. Это минус. Не смогли отстоять, чтобы в каждом районе был спорткомитет и был специалист по футболу. Проиграли мы этот бой», - признал Алексей Севастьянов.

Наряду с этим он отметил необходимость введения дополнительных ставок тренеров в спортшколах. «Мы кругом строим спортплощадки, ФОКОТы — это все хорошо. Мы приведем туда детей, а дальше они захотят чего-то большего, и тут с ними должен заниматься специалист. Надо больше средств выделять спорткомитетам, больше ставок выделять в спортшколах. Это надо потихоньку возрождать», - убежден гость студии.

Алексей Севастьянов рад тому, что на посту президента областной федерации футбола ему удалось доказать, что футбольная школа жива. «Она была воссоздана в тяжелое время инициативными людьми и поддержана финансово. Сегодня это лежит на плечах области и города, и это работает. Если это будет развиваться дальше - прекрасно», - подчеркнул он.

Также гость студии выразил надежду, что приход на пост президента областной федерации Александра Коновалова сыграет на руку псковскому футболу. «Я, собственно, и выдвигал его кандидатуру. Он человек "футбольный". За долгие годы взаимодействия он показал, что прекрасно разбирается в футболе и самой структуре. Учитывая его высокий пост в администрации Пскова, думаю, это назначение на руку псковскому футболу», - заключил Алексей Севастьянов.