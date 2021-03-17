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Спорт

В Псковской области будет создана Юношеская футбольная лига

19.03.2021 08:50|ПсковКомментариев: 0

Псковская область станет одним из пилотных регионов, в котором при поддержке Российского футбольного союза будет организована Юношеская футбольная лига. Соответствующую заявку в межрегиональное объединение подала региональная федерация футбола, сообщил в своем инстаграм-аккаунте президент федерации Александр Коновалов.

Так, на территории СЗФО в 2021 году стартует пилотный проект по организации ЮФЛ среди команд 2006 года рождения. Цель проекта - выстраивание эффективной системы подготовки спортивного резерва, селекция наиболее талантливых юных футболистов, популяризация футбола как вида спорта. Так, юноши смогут на регулярной основе улучшать спортивные навыки, соревнуясь со сверстниками со всего округа.

«Напомню, что РФС последовательно реализует программу развития массового футбола. Так, совместно с профильными министерствами уже в 2021 году в ряде регионов футбол придет в общеобразовательные школы в рамках третьего урока физической культуры. Предполагается, что в последующем данная практика распространится во всех общеобразовательных учреждениях», - добавил Александр Коновалов.

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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