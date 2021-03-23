Спорт

Футболисты из Опочки и Печор сыграют в финале чемпионата Псковской области

Игры полуфинального этапа первенства Псковской области по мини-футболу прошли в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района 27 марта. Об этом сообщается в официальной группе мини-футбола города Себежа «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: официальная группа мини-футбола города Себежа

За выход в финал регионального чемпионата боролись команды из Себежа, Острова, Опочки и Печор. По регламенту турнира в финал попадали команды, занявшие два первых места.

Без поражений прошла турнир команда из Опочки, футболисты набрали 9 очков. На втором месте — спортсмены из Печор с результатом 6 очков. Опочане обыграли печерян в очном матче со счетом 3:2. Эти команды прошли в финал чемпионата Псковской области.

Команда из Себежа набрала 3 очка и заняла третье место. Спортсмены из Острова — на 4 месте с результатом 0 очков.