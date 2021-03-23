Спорт

Чемпионом Пскова по мини-футболу стал «Фаворит»

Завершился чемпионат Пскова по мини-футболу среди команд высшей лиги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола, семь любительских коллективов соревновались в два круга.

Матчи проходили в зале спортивного комплекса «Писковичи» и «Олимп» с 30 января по 28 марта. «Золотые» награды завоевал «Фаворит» из Псковского района, «серебро» досталось команде «Adidas», а бронза - «Искре-Псковгражданпроект».

Лучшим бомбардиром стал Никита Иванов (Штурм), лучшим вратарем признан Владислав Афанасьев («Фаворит»), лучшим защитником – Александр Быков («Синие Стрелы»), лучшим нападающим – Виталий Цымляков (Adidas), лучшим игроком – Александр Васильев («Фаворит»).