Спорт

В Псковской области пройдет чемпионат по футболу на кубок губернатора

Прием заявок для участия в чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора «Весна-2021» проходит в Псковской области. Мероприятие организуют в рамках регионального проекта «Лига дворового футбола Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

К участию в соревнованиях допускаются дворовые непрофессиональные футбольные команды городов и муниципалитетов Псковской области в трех возрастных группах: 2008-2010, 2005-2007 и 2003-2004 годов рождения. При этом в составы команд разрешено включать до 3 игроков младшего возраста при наличии допуска врача. Кроме того, не более двух игроков из команды могут заниматься футболом в детско-юношеских спортивных школах или профессионально.

«Лига дворового футбола Псковской области» принимает заявки до 15 апреля.

Соревнования пройдут в три тура. С 17 апреля стартует муниципальный этап, с 1 мая — зональный, который пройдет в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Финал состоится 8 мая в Великих Луках.

Для участия в соревнованиях командам необходимо подать заявку главному секретарю чемпионата по электронному адресу: ai.sol@inbox.ru или в группу лиги «ВКонтакте», подтвердив участие по телефону 8-911-699-46-28.

Подробная информация о мероприятии на официальном сайте лиги дворового футбола.

Напомним, проект «Лига дворового футбола Псковской области» реализует военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда 2018» при поддержке Российского спортивного союза молодежи, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Фонда президентских грантов.