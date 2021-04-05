Спорт

Великолучане стали победителями областного чемпионата по мини-футболу

Финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу прошел в Великих Луках со 2 по 4 апреля. Об этом сообщается в группе «Федерация футбола города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Федерация футбола города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

По регламенту турнира, восемь сильнейших команд региона разделили на две группы по четыре команды. Из каждого квартета в полуфинал выходили две сильнейшие команды.

По итогам соревнований чемпионами Псковской области по мини-футболу стали спортсмены из Великих Лук. На втором месте — Дедовичский район. В финале эти команды сыграли вничью, после чего провели серию пенальти — 6:5 в пользу великолучан. «Бронза» чемпионата досталась команде из Опочецкого района.

В соревнованиях также приняли участие команды из Пскова, а также из Пустошкинского, Псковского, Великолукского и Печорского районов.

Кроме того, на чемпионате вручили и индивидуальные награды. Так, лучшим вратарем стал Егор Васильев из Дедовичского района, лучшим защитником — Влад Емельянов из Великих Лук. Награды также получили лучший нападающий Павел Иванов из Опочецкого района и лучший бомбардир Антон Пфенинг из Пскова. Лучшим игроком назвали Артема Семенова из Великих Лук.