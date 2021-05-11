Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу

Псковские школьники стали серебряными призерами представительного всероссийского турнира по футболу. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Коновалова
Соревнования «Кубок победителей - 2021» прошел на майских праздниках в Москве. Псковскую команду представляли члены спортивного клуба «Псков», мальчики 2009 года рождения. Тренирует команду Андрей Колышев.
По словам Александра Коновалова, псковичи достойно представили город на столичном турнире.