Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
БОПЭТ цифры и факты
Без работы не останемся
За покупками с экосумкой
Модно и практично
50 лет в сельском хозяйстве
Лицей Ростелекома
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Спорт 11.05.2021 11:080 Псковский школьник завоевал медаль на всероссийском турнире по самбо 11.05.2021 15:310 Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу 11.05.2021 11:080 Псковский школьник завоевал медаль на всероссийском турнире по самбо 10.05.2021 21:170 Пскович стал вторым по итогам первенства России по смешанному боевому единоборству 10.05.2021 09:210 В Пскове определился обладатель «Кубка Победы» 08.05.2021 21:200 Великолукский школьник стал призером всероссийской олимпиады по физкультуре
 
 
 
Самое популярное 09.05.2021 10:004 В Пскове проходит Парад Победы. ФОТО. ВИДЕО 11.05.2021 12:522 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 11.05.2021 11:397 В школах Псковской области усилили меры безопасности в связи с трагедией в Казани 10.05.2021 14:290 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 11.05.2021 10:260 Пропавшего в Островском районе мужчину нашли погибшим
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу

11.05.2021 15:31|ПсковКомментариев: 0

Псковские школьники стали серебряными призерами представительного всероссийского турнира по футболу. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. 

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Коновалова

Соревнования «Кубок победителей - 2021» прошел на майских праздниках в Москве. Псковскую команду представляли члены спортивного клуба «Псков», мальчики 2009 года рождения. Тренирует команду Андрей Колышев. 

По словам Александра Коновалова, псковичи достойно представили город на столичном турнире. 

Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 3 человека
11.05.2021, 16:200 Промсвязьбанк расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов 11.05.2021, 16:160 Минпросвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах 11.05.2021, 16:120 Около 22 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства 11.05.2021, 16:011 Меры по предупреждению самовольного ухода пациентов приняли в псковской инфекционке
11.05.2021, 15:480 Псковская ГРЭС завершила отопительный сезон 11.05.2021, 15:420 Псковские школьники создали видеоэкскурсию об Александре Невском на английском языке 11.05.2021, 15:350 Хуго Эрикссен: Учить жизни никого не надо, кроме своих детей 11.05.2021, 15:310 Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу
11.05.2021, 15:300 СберИндекс: исчерпав запасы продуктов, россияне пошли в рестораны 11.05.2021, 15:230 Сотрудники псковского ОМОН помогли попавшему в ДТП водителю 11.05.2021, 15:150 Так убил или нет? Тайна Сухово-Кобылина 11.05.2021, 15:073 Правительство Эстонии смягчает коронавирусные ограничения
11.05.2021, 15:000 Группу Lumen смогут услышать псковичи на «Нашествии-2021» 11.05.2021, 14:510 Потребкооперации обслуживают более 3000 малых населенных пунктов в Псковской области 11.05.2021, 14:480 Стали известны подробности ДТП на трассе в Плюсском районе 11.05.2021, 14:310 Хуго Эрикссен объяснил, зачем перенес «Смерть Тарелкина» в 90-е
11.05.2021, 14:301 Сергей Миронов предлагает ввести смертную казнь за убийство детей 11.05.2021, 14:170 «Гонки по вертикали»: Эхо трагедии в Казани, старт выборов и «кадры решают всё» 11.05.2021, 13:501 Андрей Турчак: Нападение на детей в Казани - ужасное преступление 11.05.2021, 13:420 Турпоток в майское «Михайловское» превысил показатели «доковидного» года
11.05.2021, 13:350 Николай Тесля заступился за Гдовское райпо, на которое поступила жалоба 11.05.2021, 13:220 В Псковской области проведут мониторинг исполнения регионального бюджета 11.05.2021, 13:172 Путин поручил ужесточить правила владения оружием после ЧП в Казани 11.05.2021, 13:160 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове
11.05.2021, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей 11.05.2021, 13:011 Грузовик со свиньями перевернулся в Великолукском районе 11.05.2021, 12:580 Премьеры – и детям, и взрослым: обзор театральной недели в Пскове 11.05.2021, 12:522 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей
11.05.2021, 12:450 В Пскове потерялась пенсионерка 11.05.2021, 12:350 Наталия Соколова: Дети не должны умирать в мирное время 11.05.2021, 12:181 В пяти деревнях Псковской области появился скоростной мобильный интернет 11.05.2021, 12:070 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Пскове 12 мая
11.05.2021, 12:000 Возможность застраховаться от укуса клеща появилась в СберБанке 11.05.2021, 11:510 Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани 11.05.2021, 11:496 Марина Гаращенко назвала причину удлинения сроков получения медпомощи 11.05.2021, 11:397 В школах Псковской области усилили меры безопасности в связи с трагедией в Казани
11.05.2021, 11:290 Закон об автоматическом назначении социальной помощи вступил в силу в России 11.05.2021, 11:200 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе 11.05.2021, 11:130 Второго напавшего на школу в Казани ликвидировали 11.05.2021, 11:080 Псковский школьник завоевал медаль на всероссийском турнире по самбо
11.05.2021, 11:001 Псковича осудили за приобретение наркотиков 11.05.2021, 10:530 Опасные деревья спилят вдоль Гдовского шоссе 11.05.2021, 10:440 Два человека устроили стрельбу в школе в Казани 11.05.2021, 10:360 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Плюсском районе. ВИДЕО
11.05.2021, 10:310 «Беседка»: Хуго Эрикссен о «Смерти Тарелкина» и зрителях 11.05.2021, 10:260 Пропавшего в Островском районе мужчину нашли погибшим 11.05.2021, 10:150 Дорогу в Стругокрасненском районе отремонтируют по нацпроекту 11.05.2021, 10:080 Госдума подготовила законопроект о добровольном отказе от оформления кредитов
11.05.2021, 10:020 Фотофакт: Необычная разметка 11.05.2021, 09:520 Почти 190 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 11.05.2021, 09:480 Пенсионер погиб при пожаре в Невельском районе 11.05.2021, 09:380 Более 3000 нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД на майских праздниках
11.05.2021, 09:270 Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области 11.05.2021, 09:250 Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу 11.05.2021, 09:070 В России решили упростить процедуру возврата похищенных мошенниками средств 11.05.2021, 08:500 Водителей предупредили о трех ошибках, «убивающих» мотор летом
11.05.2021, 08:340 Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в Псковской области 11.05.2021, 08:170 Центробанк проверит страховщиков такси 11.05.2021, 08:001 Дополнительные автобусы поедут от площади Ленина до Орлецов 11 мая 11.05.2021, 07:501 Ученые заявили о связи пародонтита с высоким риском смерти от COVID-19
11.05.2021, 07:380 В России может вырасти штраф за безбилетный проезд 11.05.2021, 07:271 Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа 11.05.2021, 07:150 Аналог Диснейленда планируют построить в Краснодарском крае 11.05.2021, 07:000 Выборы в Госдуму за пять лет подорожали на 6,25 млрд рублей
10.05.2021, 23:040 Директор по связям с общественностью «Спартака» оказался в реанимации после избиения 10.05.2021, 22:521 Международный кинофестиваль может пройти в Пскове в июле 10.05.2021, 22:090 Экономист сравнил кризис после пандемии с кризисом 2008 года 10.05.2021, 21:170 Пскович стал вторым по итогам первенства России по смешанному боевому единоборству
10.05.2021, 20:490 МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области 10.05.2021, 20:2019 Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10.05.2021, 19:470 Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии 10.05.2021, 19:010 Занятия по парашютно-десантной подготовке для спецназа ЗВО проходят под Псковом
10.05.2021, 18:440 Доктор Мясников назвал ошибку пациентов больниц 10.05.2021, 18:048 СМИ: Европейская страна победила коронавирус с помощью «Спутника V» 10.05.2021, 17:526 Ирина Голубева вернулась на пост руководителя псковского отделения ВООПИиК 10.05.2021, 16:450 Псковичам напомнили, что делать в случае возникновения природного пожара
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.