Псковичи стали серебряными призерами всероссийского турнира по футболу

МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области

Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии

Занятия по парашютно-десантной подготовке для спецназа ЗВО проходят под Псковом