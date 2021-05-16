Спорт

В Псковской области определили финалистов футбольного турнира при поддержке FIFA

Отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2021» прошли в Опочке 17 мая. Турнир проходит в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч Дружбы», который получил поддержку FIFA Foundation Community Programme. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Российского детского фонда.

В отборочных играх приняли участие 11 футбольных команд из 6 интернатных учреждений Порхова, Опочки, Пушкинских Гор, Великих Лук и Красногородска. На групповом этапе турнира игры шли по круговой схеме – ребята сыграли между собой 10 матчей в двух возрастных категориях. В финал прошли 8 команд.

«Мальчики и девочки активно боролись за победу. Самый щедрый на голы стал матч в старшей возрастной категории между командами Опочецкой коррекционной школой-интерантом и Центром специального образования №3 города Великие Луки: встреча закончилась со счетом 11:0. Остальные матчи не уступали по насыщенности игровых моментов! А после активного дня детей ждал вкусный обед», - рассказали организаторы.

Футбольный турнир в Псковской области проводят с 2013 года. Эта традиция появилась благодаря инициативе партнера Детского фонда – австрийской ассоциации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и лично ее президента Паскаль Вайер. После этого проект неоднократно поддерживался FIFA и Фондом президентских грантов.

Теперь команды, прошедшие в финал, приедут в Псков 21 мая, где продолжится борьба за переходящий кубок «Маленькие сердца». Уже совсем скоро станет известно, останется ли кубок у чемпионов 2019 года, Опочецкой коррекционной школы-интерната, или им станет новый обладатель – команда из Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Детский фонд благодарит за предоставление площадки для проведения соревнований и судейство на матчах Опочецкую специальную школу-интернат и Опочецкую гимназию имени А. Д. Петрова, а также волонтеров, которые помогали в обеспечении и соблюдении всех профилактических мер на мероприятии.