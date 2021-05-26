Спорт

Команды Пскова и Петрозаводска сыграют в матче Юношеской футбольной лиги

В воскресенье, 30 мая, в Пскове состоится матч 2-го тура Юношеской футбольной лиги на Северо-Западе. Юношеская команда ФК «Псков» 2006 г.р. сразится с петрозаводчанами, сверстниками из СШ-7 Петрозаводск. Начало встречи на стадионе «Локомотив» в 11:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, вход на матч свободный. Болельщиков просят соблюдать масочный режим и социальное дистанцирования на территории стадиона на протяжении всего матча.

Отметим, что в матче первого тура подопечные Владимира Кравченко в гостях одержали победу над великолукским «Экспрессом» со счётом 2:1. Завтрашние соперники псковичей также стартовали с победы: СШ-7 из Петрозаводска обыграла в Великом Новгороде СШ «Электрон» со счётом 1:0.

Напомним, в первом сезоне в новом проекте РФС, принимают участие 10 футбольных школ: СШОР-5 Калининград, ЦПМФ «Балтика» Калининград, ФК «Псков», СШОР «Экспресс» Великие Луки, СШ-7 Петрозаводск, СШ Республики Коми (Сыктывкар), СШОР Мончегорск (Мурманская область), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), СШ «Электрон» Великий Новгород, СШ-1 Котлас (Архангельская область).

Игры Юношеской футбольной лиги на Северо-Западе пройдут в два круга по выходным, все команды должны сыграть друг с другом дома и в гостях.