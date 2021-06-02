Спорт

Псковичи стали победителями областной спартакиады по футболу

Завершились финальные игры 13-й областной спартакиады по футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Соревнования проходили с 24 по 26 мая в городе Великие Луки, в них приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Псковского и Невельского районов.

Победителями спартакиады по футболу стала команда города Пскова (тренер А. И. Скориченко). Второе место завоевала команда великолучан (тренер И. С. Примак), третье — команда Псковского района (тренер П. Н. Федоров).