Спорт

Алексей Севастьянов о псковском футболе: Надо возвращать утраченные позиции

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал Псковскую область футбольным краем.

«Надеюсь, с будущего года будем делать шаги вперед. Должны возвращать команду в профессиональный футбол. Мы — столица региона. Мы — футбольный край. Надо возвращать утраченные позиции. Нужно возвращаться в профессиональный футбол, потому что это позволит вывести детскую школу на другой уровень, на целый ряд других соревнований, более профессиональных. Есть куда идти», - поделился своим мнением депутат.

Алексей Севастьянов указал на то, что футбольную жизнь в регионе и Пскове в период пандемии сохранили.

«К сожалению, были периоды, когда детям вообще нельзя было заниматься. Сейчас мы в очень тяжелом положении, потому что у нас один стадион на весь город, он подвергается сумасшедшим нагрузкам», - отметил он.

Депутат также выразил надежду, что реконструируемый стадион «Машиностроитель» в Пскове начнет работать к осени.