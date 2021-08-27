Спорт

Псковский футболист продолжит карьеру в Петербурге

Футбольный клуб «Динамо Санкт-Петербург» 28 августа подписал псковского полузащитника Александра Коренблюма. Соглашение с 19-летним игроком, который находился в статусе свободного агента, рассчитано на один сезон, до 30 июня 2022 года. Об этом в субботу сообщается в группе «Псковский футбол» социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что в июне 2020 года Александр Коренблюм находился на просмотре в ФК «Ростов». До этого он выступал за «Псков-747» и ФК «Псков». В составе псковского клуба провел 31 матч и забил три гола (ПФЛ и Кубок России). Дебют в профессиональном футболе состоялся 10 августа 2018 года в гостевом матче «Ленинградец» – «Псков-747» (2:1). Александр Коренблюм является воспитанником псковского футбола, первый тренер – Сергей Маркелов