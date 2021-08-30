Спорт

Команда УФСИН заняла первое место в первенстве по мини-футболу в Пскове

Команда УФСИН России по Псковской области стала золотым призером первенства «Динамо» по мини-футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования проходили с 25 августа по 2 сентября в парке «Раздолье». В турнире приняли участие 9 команд. Команда УФСИН обошла представителей МЧС, КФК-3, ФСБ.

В финале первенства встретились команды Росгвардии и УФСИН. Последняя победила в результате напряженной борьбы, отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Всех участников наградили грамотами, а команде-победителю вручили кубок.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области