Спорт

В Великих Луках пройдут всероссийские соревнования по мини-футболу

Первенство межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» по мини-футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения пройдет в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Первенство Северо-Западного федерального округа среди мальчиков и девочек до 12 и до 14 лет, а также юношей и девушек до 16 и до 18 лет уже четыре года проводилось в Санкт-Петербурге, на «Фабрике футбола». В этом году было принято решение провести четыре турнира среди юношей в разных областях округа. Девушки вновь сыграют в Санкт-Петербурге.

Игровые дни соревнований:

Юноши до 18 лет (2004/2005 годов рождения) - Архангельск (с 8 по 12 февраля 2022 года)

Юноши до 16 лет (2006/2007 годов рождения) - Сыктывкар (с 18 по 22 января 2022 года)

Мальчики до 14 лет (2008/2009 годов рождения) - Великие Луки (с 25 по 29 января 2022 года)

Мальчики до 12 лет (2010/2011 годов рождения) - Апатиты (с 2 по 6 февраля 2022 года).