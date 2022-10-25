Определился обладатель кубка Пскова по футболу

Подведены итоги «Кубка Пскова - 2022» по футболу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации футбола Псковской области, соревнования проводили среди спортсменов 2012 года рождения.
Фото здесь и далее: Федерация футбола Псковской области
Места распределились следующим образом:
Лучший вратарь турнира – Артём Васильев («Спартак-Юниор-красные»), лучший защитник – Тимофей Голубев (ФК «Псков-синие»). Лучшим полузащитником признали Максима Григорьева («Стрела» Псков), лучшим нападающим – Глеба Козина («Колос» Старая Русса). Лучший игрок турнира – Максим Бабич («Спартак-Юниор-красные»).
В турнире участвовали 11 команд. Матчи проходили на стадионе «Машиностроитель» с 21 по 23 октября.