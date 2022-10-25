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Спорт

Определился обладатель кубка Пскова по футболу

25.10.2022 22:10|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги «Кубка Пскова - 2022» по футболу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации футбола Псковской области, соревнования проводили среди спортсменов 2012 года рождения.

Фото здесь и далее: Федерация футбола Псковской области

Места распределились следующим образом: 

  • 1 место - «Спартак-Юниор-красные»
  • 2 место - ФК «Псков-синие» 
  • 3 место - «Стрела» Псков 
  • 4 место - «Колос» Старая Русса
  • 5 место - «Стрела-13» Псков
  • 6 место - «Факел» Кириши
  • 7 место - ФК «Псков-белые-1»
  • 8 место - «Спартак-Юниор-белые»
  • 9 место - «Стрела-12» Псков
  • 10 место - ДЮСШ-1 Североморск
  • 11 место - ФК «Псков-белые-2».

Лучший вратарь турнира – Артём Васильев («Спартак-Юниор-красные»), лучший защитник – Тимофей Голубев (ФК «Псков-синие»). Лучшим полузащитником признали Максима Григорьева («Стрела» Псков), лучшим нападающим – Глеба Козина («Колос» Старая Русса). Лучший игрок турнира – Максим Бабич («Спартак-Юниор-красные»). 

В турнире участвовали 11 команд. Матчи проходили на стадионе «Машиностроитель» с 21 по 23 октября.

Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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