Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
о работе ЛДПР и партийных инициативах
поддержка мобилизованных членов профсоюза
«Самовар» русское застолье
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
Электронная транспортная накладная
шесть шагов к бизнесу
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Бранч в «Покровском»
рост тарифов
МакSим в Пскове
о псковском футболе
 
 
 
ещё Спорт 22.11.2022 10:212 Активных граждан приглашают развивать динамическую стрельбу в Псковской области 24.11.2022 08:580 То в жар, то в холод: что не так со стадионами в Катаре? 23.11.2022 18:000 Сильнейшие спортсмены РФ выступят на «СуперЗарубе» под Псковом 23.11.2022 12:400 Финал областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» пройдёт в Пскове 23.11.2022 09:350 В Катаре осталось две беды: очереди и заборы 22.11.2022 15:110 Перспективы Франции на чемпионате мира по футболу оценили букмекеры
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:543 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 17.11.2022 15:391 Неразрешимая проблема
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

То в жар, то в холод: что не так со стадионами в Катаре?

24.11.2022 08:58|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Проблемная логистика: заставили обойти «толпу» из нас самих

На четвертый день турнира нам наконец-то выпал матч из первого слота: в 13:00 на стадионе «Аль-Байт» играли Хорватия и Марокко. Основная сложность заключалась в том, что добираться до этого стадиона очень (очень-очень) долго, поэтому и вставать пришлось в 9 утра. Учитывая все проблемы с очередями вечернего матча накануне (рассказывали в прошлый раз), поспать почти не получилось. Тем не менее, мы были очень заряжены на посещение нового стадиона и еще одного матча, где Марина сможет надеть футболку одной из сборных.

Позитивное настроение нам испортили почти сразу: таксист за 10 риалов (200 рублей) довез нас до входа в метро, куда мы должны были нырнуть и миновать нереальную жару, которая стоит в Дохе утром. Но местная логистика оказалась иной: вместо захода в метро нас повели вокруг парка, в итоге мы шли 20 минут по кругу под палящим солнцем и вернулись к тому же зданию, но с другой стороны. Все это сделано (наверное) для того, чтобы избежать давки.

Нюанс здесь только один – никого больше у метро не было. Зачем эти змейки и издевательства в такой ситуации – совершенно непонятно. В общем, полное отсутствие гибкости. Будем считать, что все было задумано ради красивой фотографии для Марины.

В целом, это был последний откровенно странный момент на пути к стадиону.

Дальше мы проехали полностью две ветки метро (людей было не очень много, удалось даже присесть, а некоторым – и немного поспать).

Затем пошли на автобус до арены. Идти не очень близко, зато никаких очередей и пробок – мы сели в автобус, а через полчаса были у стадиона.

Палящее солнце во время матча: пришлось менять места

Следующая проблема ожидала нас уже на секторе: оказалось, что наши места находятся прямо под солнцем. Мы решили этот вопрос сначала менее радикально – купили мне кепку Коста-Рики (другой не было, но мы бы и так с радостью выбрали именно родину Ельцина Техеды).

А затем более радикально: сели на чужие места в тени. Там мы просидели тайм, но комфортными места в тени назвать сложно, потому что в спину дул мощный холодный воздух из кондиционера. Поэтому на второй тайм мы к своим изначальным креслам, солнце как раз оказалось уже на соседнем секторе.

Вообще, температурная проблема стоит особенно остро, ведь:

– турнир перенесли на зиму, чтобы не было жарко;

– на стадионах все равно жарко, потому что арены не полностью защищены крышей;

– везде, где есть возможность спрятаться в тень, вы замерзнете от постоянно работающего кондиционера.

Мы уже привыкли к этому, но для тех, кто только пойдет на игры: одевайтесь теплее, а лучше носите с собой второй комплект одежды.

По игре сказать нечего. Команды скатали унылые нули. Спасибо марокканским болельщикам, что поддерживали уровень энергии стадиона, иначе кто-то вполне мог и уснуть на трибунах. Не помог хорватам победить даже стикер Луки Модрича, который мы взяли с собой.

Мы много ругаем Катар за выход со стадионов, на примере «Аль Байта» обязательно надо похвалить: через 25 минут мы уже сидели в шаттле и ехали до метро.

По пути к нам подошел марокканец, который очень хотел общения: сначала расспросил Марину про футболку и уточнил, где мы ее взяли (все еще позаимствовали у друга, который интересуется африканским футболом), а потом начал вспоминать «потрясающий чемпионат мира в России». В целом, у всех иностранцев одна и та же тональность: в России был лучший турнир, в Катаре сейчас не так.

Увидели всего два гола за день: от Марины и от Батшуайи

Мы отправились в вагончик, чтобы забрать там друга Сашу, переодеться в теплую одежду и выдвинуться на стадион матча Бельгия – Канада.

В фан-зоне у стадиона зафиксировали разгромную победу Испании над Коста-Рикой, а также мастерский удар Марины по мячу в виртуальной реальности. Только посмотрите на эту банку.

Билеты третьей категории вновь оказались невероятными: мы сидели прямо за воротами, а на разминке в нас даже прилетали мячи.

Прямо перед нами канадцы пропустили единственный гол, а потом целый тайм пытались его отыграть. Весь стадион (а он был почти полностью канадским) чувствовал полнейшую несправедливость из-за результата. Канада влюбила в себя, поэтому мы очень рады, что еще раз придем на эту команду в игре с Хорватией.

Выход со стадиона «Ахмед бин Али» организовали нормально: 25 минут прошли вокруг арены, а потом еще 15 постояли в очереди на вход в метро. Долго, но терпимо.

Вообще, именно Катар - главный спонсор наших ноябрьских прогулок: количество шагов увеличилось в разы, за день мы проходим по 15-20 километров, большую часть - в очередях. Это издержки турнира - от них, к сожалению, никуда не деться. Как и от дисбаланса температуры на аренах. Эти проблемы просто есть, с ними нужно смириться и получать удовольствие от футбола настолько, насколько это возможно.

В четверг постараемся сделать это в первой же слот: к 13:00 едем болеть за Гаэля Ондуа, он в составе сборной Камеруна сыграет против Швейцарии. А дальше отправимся изучать фан-зону и попробуем получить на память физический вариант Hayya Card.

Константин Белюков и Марина Петрова

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 141 человек
Сюжет: ЧМ во время зимы То в жар, то в холод: что не так со стадионами в Катаре? В Катаре осталось две беды: очереди и заборы ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал
24.11.2022, 09:010 У жителей Псковской области растет потребность в новой работе и подработке - опрос 24.11.2022, 09:000 Шесть шагов на пути к собственному бизнесу 24.11.2022, 08:580 То в жар, то в холод: что не так со стадионами в Катаре? 24.11.2022, 08:300 Стоимость проживания в отелях на новогодние праздники заметно подорожала
24.11.2022, 08:090 Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию 24.11.2022, 07:590 В России хотят ввести штраф за нарушение правил выгула опасных собак 24.11.2022, 07:410 Стаю волков застрелили охотники в Бежаницком районе. ФОТО 24.11.2022, 07:170 Выпускница Псковского колледжа искусств стала «Звездой культуры»
24.11.2022, 07:010 Треть расходов бюджета РФ придется на последние месяцы 2022 года 23.11.2022, 22:150 Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам 23.11.2022, 21:550 В России сократилась задолженность по зарплате 23.11.2022, 21:440 Завершаются работы по освещению двух улиц в Пскове
23.11.2022, 21:171 Детоубийцу из российского региона приговорили к пожизненному заключению 23.11.2022, 20:550 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 23.11.2022, 20:320 Воркаут-площадку передали псковским судебным приставам 23.11.2022, 20:090 Продукты Псковской области вошли в сотню лучших товаров России
23.11.2022, 19:560 Общественники обсудили пути «оживления» культурных объектов на Романовой горке в Пскове 23.11.2022, 19:500 Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки ряда сайтов 23.11.2022, 19:340 В Псковской области подвели итоги «Диктанта Победы» и определили победителей 23.11.2022, 19:300 Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
23.11.2022, 19:250 Презентация Псковского Совета молодых литераторов пройдет в Пскове 23.11.2022, 19:201 Работодатели стали реже вакцинировать сотрудников от гриппа и коронавируса - исследование 23.11.2022, 19:170 Психологически перестроиться на зимний стиль вождения рекомендовали псковичам в ГИБДД 23.11.2022, 19:150 Сбер наградит автора лучшей научной статьи по искусственному интеллекту 1 миллионом рублей
23.11.2022, 19:001 Около 25 тысяч врачей не хватает в России, заявили в Минздраве 23.11.2022, 18:450 Фонд «Дети земли русской» доставил гуманитарный груз в великолукский детский дом 23.11.2022, 18:191 Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета и доступности медпомощи 23.11.2022, 18:030 Татьяну Васильеву назначили заместителем главы администрации Псковского района
23.11.2022, 18:030 Российская школьница провалилась в яму с кипятком 23.11.2022, 18:000 Сильнейшие спортсмены РФ выступят на «СуперЗарубе» под Псковом 23.11.2022, 17:550 Игорь Дитрих оценил инициативу вернуть в медвузы субординатуру 23.11.2022, 17:540 Американские учёные назвали онемение ног возможным признаком инсульта
23.11.2022, 17:510 Уход импортных товаров помогает отечественному бизнесу – псковский эксперт 23.11.2022, 17:461 Дмитрий Шахов принял участие в работе Всероссийского совета уполномоченных по правам человека 23.11.2022, 17:430 Андрей Турчак: Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства 23.11.2022, 17:425 Тарифы на такси от «Яндекс» вырастут в Пскове
23.11.2022, 17:350 Игорь Дитрих: В области достаточно оборудованных рабочих мест для инвалидов 23.11.2022, 17:310 Пскович разбил стекло пассажирского автобуса из рогатки и лишился свободы 23.11.2022, 17:250 Выставка изображений памятных монет «Петра творенья» открылась в Пскове 23.11.2022, 17:225 Псковская область в 2022 году дополнительно получила из федерального бюджета почти 4 млрд рублей
23.11.2022, 17:190 Медиа-эксперт оценил эффективность квартирного обхода избирателей 23.11.2022, 17:130 Псковские магазины «Деревня Соловьи» установили скидки на две недели 23.11.2022, 17:040 Детям мобилизованных могут выделить бюджетные места в российских вузах 23.11.2022, 16:580 Опубликована декабрьская афиша Псковского театра драмы
23.11.2022, 16:551 Николай Рассадин объяснил рост популярности магазинов с низкими ценами в Пскове 23.11.2022, 16:490 Псковская школа-интернат отмечает 65-лет со дня открытия 23.11.2022, 16:440 Сбер может заняться анализом человеческого капитала России 23.11.2022, 16:400 Создающий условия для скорейшего вовлечения в сельхозоборот земель законопроект поддержали в Пскове
23.11.2022, 16:340 Движение автотранспорта на улице Гдовской в Пскове закроют 26 ноября 23.11.2022, 16:330 Направленную на поддержку фермеров федеральную инициативу поддержали в региональном парламенте 23.11.2022, 16:270 Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО 23.11.2022, 16:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 ноября
23.11.2022, 16:120 Газопровод к посёлку Пушкинские Горы планируют достроить в 2023 году 23.11.2022, 16:030 Пскович украл телефон знакомой и попал в суд 23.11.2022, 16:012 Штрафы для граждан за борщевик на участке рассмотрели в областном Собрании 23.11.2022, 16:004 Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год
23.11.2022, 15:500 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета. ВИДЕО 23.11.2022, 15:430 Сбер: Сеть центров искусственного интеллекта создадут в российских регионах 23.11.2022, 15:361 На тему увеличения лечащихся за пределами региона пациентов высказался Игорь Дитрих 23.11.2022, 15:310 Исправительные работы назначили 38-летней псковичке за неуплату алиментов
23.11.2022, 15:290 Вопросы межтерриториальных расчетов в системе ОМС обсудили в псковском парламенте 23.11.2022, 15:220 Проблемы в сфере здравоохранения обсудили в Псковском областном Собрании 23.11.2022, 15:190 Горячая линия с главным судебным приставом Псковской области состоится 24 ноября 23.11.2022, 15:150 Эксперт назвал самые «эмоциональные» источники информации
23.11.2022, 15:130 Кукольный спектакль «Пётр I» покажут в Пскове 23.11.2022, 14:590 Стартовала международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту 23.11.2022, 14:500 Автомобильный завод «Москвич» возобновил работу 23.11.2022, 14:420 Покупательная способность населения падает с 2014 года – Николай Рассадин
23.11.2022, 14:380 Придумать логотип для экологического проекта предлагают псковичам 23.11.2022, 14:340 «Культурные выходные» организуют в Дедовичском районе 23.11.2022, 14:320 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» стал гостем программы «Беседка». ВИДЕО 23.11.2022, 14:190 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
23.11.2022, 14:170 Основные параметры бюджета-2023 рассмотрел социальный комитет областного Собрания 23.11.2022, 14:115 Почём похороны для народа 23.11.2022, 13:520 Николай Рассадин назвал импортозамещение «лукавым термином» 23.11.2022, 13:490 Деньги от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru