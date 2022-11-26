Спорт

Великолучанин о ЧМ в Катаре: Попробовали пиво в фан-зоне в Катаре за 900 рублей. Больше не будем

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Если помните, накануне мы писали, что наконец-то смогли привыкнуть к Дохе и почувствовать ритм чемпионата мира. Забудьте, это была иллюзия.

За пару часов до начала утреннего матча мы вызвали такси и доехали до арены за полчаса. Но случилось непредвиденное: у дороги, где нас высаживал таксист в прошлый раз, теперь стоял полицейский и не давал останавливаться. Нашему таксисту пришлось ехать дальше, в итоге он завез нас вглубь, потом вывез из нее и привез на парковку стадиона.

Жалко только, что мы потратили на это 20 лишних минут, а потом еще столько же по жаре шли до стадиона.

В общем, потеряли прилично. Но зато первый раз обратили внимание вот на такую парковку для колясок.

Тем не менее, вовремя оказались на трибуне и в полном объеме восхитились гимном в исполнении болельщиков Туниса. Они уже по традиции заполнили 90 процентов трибун.

Про сам матч вы все знаете: австралийцы забили один и сели в защиту, которую Тунис так и не смог взломать. 0:1, очередной (уже четвертый) наш матч африканских команд без голов от сборных, в чьих футболках на стадион приходит Марина.

После игры мы на шаттле вместе с болельщиками «Штутгарта» и лично Павла Погребняка отправились в фан-зону.

Тут все по классике: мы прошли семь кругов ада (в Катаре во время чемпионата мира их называют змейки из заборов), потратив на это лишние полчаса.

А в фан-зону зашли под расстроенные крики людей, болевших за Саудовскую Аравию (Войчех Щченсны взял пенальти и оставил Польшу в игре).

В Дохе очень много раздражающих факторов, но нам больше всего не нравится странный контроль. Приведем простой пример: в момент входа в змейку у нас проверили Hayya Card. А теперь догадайтесь, что у нас спросили на выходе из змейки? Верно! Зачем? Непонятно.

Вдвойне интересно, что иностранцу сейчас попасть в Катар без Fan ID просто невозможно, что уж говорить о фан-зоне. Ну да ладно – мы уже не сможем никак изменить эту ситуацию, приходится просто смириться.

В фан-зоне мы встретились с Сашей.

Он не ходил с нами на матч, а в это время фотографировался с жителями Армавира.

Мы немного посмотрели футбол.

Зашли в некоторые интерактивные залы, где можно было сфоткаться на фоне любого стадиона ЧМ.

Попробовали себя в роли судьи и усомнились в правильности решений судьи в специальном ВАР-приложении.

Потом отправились обедать. Вся еда здесь разделена на континенты, а у каждого континента свой корнер. Цены – высокие, за веганский поке мы заплатили 700 рублей, а за порцию риса с курицей – почти 850.

После обеда мы пошли изучать местный фан-шоп. На входе случилось великое: охранник с помощью степлера закрыл нам сумку, которая у нас с собой была. Видимо, чтобы не произошло воровства. Выглядело очень странно.

Цены на весь ассортимент писать не будем, если вас интересует что-то конкретное – пишите в комментариях к посту или у нас в телеграме. Обещаем ответить всем.

Мы коллекционируем шарфики, поэтому нас интересовали именно они. Цена – 75 риалов за шарф (чуть меньше, чем 1500 рублей). Мы для себя решили, что будем покупать только матчевые шарфики, а атрибуты отдельных сборных уже будут лишними.

Для наших друзей, которые болеют за сборную Германии, мы отфотографировали все варианты мерча. Поэтому на примере Германии покажем некоторые позиции:

Из интересного: на прилавке продавались игрушки Забиваки. Несмотря на то, что во многих других ситуациях наш талисман ЧМ-2018 был забанен. Здесь все ок – Забивака в ассортименте.

На выходе из фан-шопа взглянули на соседний небоскреб, где обычно пишут счет каждой игры. Но в этот раз вместо счета прямо на небоскребе был открыт рабочий стол, а сотрудник явно выбирал нужные флаги Дании и Франции, а также выставлял нули в счете.

После плотного шоппинга мы досмотрели первый тайм датчан и французов, а потом решили, что пора наконец-то впервые в Катаре попробовать алкоголь. И взяли три банки пива.

Если честно, никто из нас не любит пиво, но уж очень хотелось красивый красный стакан. Ради него и заплатили 900 рублей за банку. Скорее всего, в последний раз за этот ЧМ. Уж очень дорого, да и удовольствия никакого.

Понимаем, что алкоголь в Катаре – вещь эксклюзивная, а цены здесь в среднем выше. Но 900 рублей? Оставим этот вопрос риторическим.

В отличие от вопроса – почему вы до сих пор не подписаны на наш телеграм-канал?

Обязательно фолловьте нас, 28 ноября мы пойдем сразу на две игры: Япония – Коста-Рика и Хорватия – Канада, а также совсем скоро выставим большой видеообзор фан-зоны, в котором разыграем шарфик из Катара. Не пропустите!

Константин Белюков и Марина Петрова