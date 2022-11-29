Спорт

Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Толпа безбилетников пролезла на матч

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

До начала турнира проще всего было купить билеты на матчи в 13:00, поэтому шесть дней подряд мы вставали рано утром и ходили на игры первого слота. Несмотря на палящее солнце и ранние подъемы, было очень круто. Начиная с третьего тура этих игр не будет, мы даже будем по ним скучать. Последняя такая для нас и на турнире вообще - Сербия с Камеруном.

Это уже был пятый для нас матч африканских команд на этом турнире. В первых четырех африканцы забили ровно ноль голов, а мы неофициально считали футболки Марины проклятыми.

Но это проклятье пало именно на игре Камеруна против Сербии. Сначала забил Шарль Кастельетто, а затем уже супер-перформанс выдал Венсан Абубакар, оформивший 1+1.

В общем, нам очевидно воздалось за все страдания утренних игр и нулевые ничьи.

3:3, один из лучших и самый результативный матч турнира мы увидели. А вообще на трибунах были 39 789 зрителей.

Именно такую официальную статистику объявили на стадионе. К цифрам посещаемости давно есть вопросы. Очевидно, организаторы искусственно их подкручивают. Но то, что мы увидели своими глазами сегодня – просто ад.

По ходу первого тайма возле входа на наш гейт начали собираться люди. К перерыву они образовали мощную толпу примерно из 100-150 человек. И начали толкаться, создавать давку у турникетов.

Мы обратили внимание на толпу и пошли выяснять, что же случилось. Одному из людей удалось протиснуться сквозь толпу и войти. На Fan ID я быстро прочитал имя (Судзуки Сато) и обратился с вопросом – что происходит?

Оказалось, что Судзуки очень сильно опоздал на матч и пришел только к перерыву. И его не пускали к турникету люди, у которых нет билетов.

Что же эти люди вообще делали у гейта? Это большой вопрос, который останется риторическим. На пути к воротам у меня трижды проверяли карту и сканировали билет. Что это означает? Только одно – безбилетники оказались здесь при помощи организаторов, потому что случайно упустить из вида и не проверить билет у такого количества людей просто невозможно.

Все, что произошло дальше – очень логичное продолжение бардака. Со стартовым свистком на второй тайм всех, кто толпился на входе, пустили на трибуны. Без билетов!

Сразу же отвечу на самый популярный вопрос. А что, лучше, чтобы команды играли при пустых трибунах? Конечно, нет. Не лучше. Но то, что сделали организаторы – просто произвол и плевок во всех болельщиков, которые по ночам обновляли сайт ФИФА в поиске заветного билета.

Более того, билеты на игру стоят денег. Почему кто-то должен за них платить, а кто-то может просто потолкаться на входе и зайти на свободные места?

Ответов не будет. Просто возмущение.

Искренне не понимаю, почему организаторы решили вопрос пустых кресел именно так. Если вы знаете, что матч не вызвал ажиотажа (хотя по сайту ФИФА так не скажешь – билетов в онлайн-продаже утром в день матча не было), приведите детей из футбольных школ или социальных учреждений.

Подарите футбольный праздник им, а не наглым безбилетникам, которые были готовы пойти по головам рядом стоящих, чтобы попасть на эту игру.