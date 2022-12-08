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Спорт

Бюрократия в Катаре: мрак

12.12.2022 11:57|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

За три недели в Катаре мы освоились настолько, что в предстоящий отъезд уже даже как-то не верится. Но готовиться к нему все равно нужно, поэтому мы решили воспользоваться паузой перед полуфиналами и докупить сувениры себе и друзьям.

Немецкую форму с арабской вязью и игривого Лаиба мы уже приобрели в фан-шопе несколько дней назад - на нашем ютуб-канале подробно показали, что еще там есть и сколько это стоит.

Поэтому на этот раз запланировали рейд по государственным учреждениям Катара. Да-да, они тоже подготовились к чемпионату мира и выпустили брендированные продукты.

Не всем планам суждено было сбыться: Костя еще восстанавливается и принял волевое решение остаться дома и подлечиться. Марина, которой пока что удается держаться под напором холодного воздуха из стадионных кондиционеров, отправилась исследовать Доху. Так что все дальнейшие «я» в тексте – это я, Марина.

Сначала я отправилась в центральное почтовое отделение Дохи. В прошлое окно между матчами плей-офф мы ездили в Катару (это не опечатка, район и правда называется почти как страна) и побывали в футбольном музее. Среди прочих экспонатов видели тематические марки, но в самом музее их было не купить. Подробный рассказ – тут.

Доехав на метро до станции Корниш, с которой болельщики попадают в основную фан-зону, я стоически преодолела все змейки, поворчала, что вместо пяти минут путь занял почти двадцать, и благополучно добралась до почтового отделения. Выглядит, кстати, впечатляюще.

Внутри здание чем-то походило на банк «Гринготтс» из Гарри Поттера - множество ячеек, лестниц-эскалаторов и не очень приветливый охранник на входе.

Поднявшись на второй этаж, я уверенно направилась к небольшому корнеру с вывеской «Сувенирная продукция». Там не оказалось ни марок, ни продавца, у которого можно было бы уточнить их наличие. Благо, стоявший рядом охранник подсказал, что мне нужно в другой корнер, логично озаглавленный «Филателистические услуги».

У входа уже была очередь из нескольких японцев. Вскоре стала ясна причина: внутри работала только одна женщина. При этом каждому покупателю приходилось заново узнавать, какие продаются марки, есть ли еще продукция с символикой ЧМ, сколько она стоит. Умножьте это на очень неуверенный английский – получите двадцать минут ожидания.

В итоге выбрать можно было из трех видов коллекционных альбомов – внутри плотной обложки закреплены открытка, конверт и марка. И, собственно, сами марки: есть наборы по стадионам (60 руб. за каждый стадион), группам (18 руб. за каждую страну), а также отдельная марка для официального мяча турнира под название Al Rihla (270 руб.).

Выглядит довольно красочно и колоритно! Вопрос только один: почему на марках Сербии, Камеруна и некоторых других стран не нашлось места для флага?

Дальше по плану у меня было еще одно государственное учреждение – национальный банк Катара, где я планировала купить сувенирные купюры. Ближайшее отделение было в получасе пешком, но я решила воспользоваться преимуществами Hayya card и бесплатно проехаться на автобусе. Водитель был очень вежливым, даже включил свет в салоне и заботливо спросил, на какую остановку мне надо. Всю дорогу я ехала в полном одиночестве.

Филиал банка находился на минус первом этаже торгового центра, уже на подходе у меня стала пропадать связь, но я не придала этому особого значения. Думала, быстренько куплю сувенирные купюры и вернусь в зону стабильного сотового покрытия.

Но, напоминаю: не всем планам суждено сбыться.

Начиналось все красиво. Охранник быстро выдал талон, через пару минут на табло высветился мой номер, сотрудник в окошке первым делом попросил показать Hayya card. Я гордо открыла приложение, но из-за отсутствия нормальной связи смогла показать ему только экран загрузки. Объяснила, что нестабильное покрытие, спросила про вайфай – сотрудник лишь покачал головой и отправил в кабинет к менеджеру. Окей, не проблема, пришла к менеджеру. Пока он был занят кем-то из коллег, связь прорезалась, Hayya ожила, и я вернулась к окошку, думая, что на этом вопросы ко мне закончены. Но сотрудник вежливо объяснил, что все равно надо к менеджеру.

В этот раз в кабинете никого больше не было и менеджер, выслушав от сотрудника что-то на арабском, попросил сделать скриншот Hayya. Я объяснила, что из-за защитных механизмов приложения его не сделать. Менеджер, почему-то всё последующее общение называвший меня «sister», сказал: «Делай, как есть, с защитой». Сделала.

Уточнив, что у меня с собой нет физической карты, менеджер пару минут подумал и просто сфотографировал экран моего телефона. Правильное решение, мы с Костей делали так же, когда прикладывали Hayya к заявке на жилье.

Дальше я просто кайфовала на диванчике в кабинете. В это время сперва уборщик, а затем и охранник передавали сотрудникам записки от менеджера, которые тот кропотливо строчил на стикерах. Еще минут через семь у меня попросили паспорт. Окей, не проблема, я же пришла сюда купить сувенирную купюру – разумеется, для этого вы можете изучить все мои документы. Может, нужны еще отпечатки пальцев или сертификат «Русского Медвежонка»?

В какой-то момент я не выдержала и спросила, с чем связаны такие заморочки. Менеджер заверил, что дело не в том, что иностранка – мол, даже у катарца со счетом в их банке он попросил бы айди. В этот момент что-то зашевелилось в его голове, и я быстро объяснила, что в России нет айди, только паспорта. Менеджер решил поддержать смолл-ток и стал расспрашивать про российскую банковскую систему. На вопросе о том, может ли иностранный гражданин открыть счет и карту в РФ, тяжело было сдержать истерический смех: сейчас мы куда больше знаем о том, может ли гражданин РФ открыть счет и карту за границей. К счастью, в этот момент вернулся сотрудник и позвал меня на оформление покупки.

Оказалось, купить купюру можно только за наличные деньги: номинал 22 риала стоил 75 риалов. Пришлось пройтись до банкомата, потом подписать несколько договоров, оставить контактные данные на распечатанном фото моей Hayya card. И только потом получить заветные купюры.

В общем, помимо традиционной прокачки навыка ходьбы сегодня я улучшила скилл терпения к бюрократии. Но хочется не о них, конечно, а о футболе – так что скорей бы уже полуфиналы. Кстати, до их начала можно побороться за футболку Месси в нашем телеграм-канале.

Завтра планирую пойти в ней на фан-променад аргентинцев, подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Марина Петрова

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
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