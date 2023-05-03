Спорт

Отборочный этап фестиваля «Локобол-РЖД» пройдет в Пскове

Отборочный этап фестиваля «Локобол-РЖД» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации футбола Псковской области.

С 6 по 7 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоятся игры отборочного этапа международного фестиваля «Локобол-РЖД-2023». В турнире участвуют юные футболисты 2011-2013 годов рождения.

За победу будут бороться 20 команд. За право выйти на межрегиональный этап фестиваля «Локобол-РЖД-2023» участвуют представители Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Пустошки, Струг Красных и Бежаниц. В этом году фестиваль проходит уже в 17-й раз, и посвящен 20-летию «РЖД» и Году педагога и наставника в РФ.

Международный фестиваль «Локобол-РЖД-2023» пройдет в три этапа: региональный, межрегиональный и Суперфинал в Москве (3-6 августа).