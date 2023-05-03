Спорт

Велопробег организуют в Псковской области 9 мая

Традиционный велопробег, посвященный Дню Победы, состоится в Псковской области 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: группа «PskovRoadRace - сообщество любителей велоспорта» / «ВКонтакте»

Старт планируется в 11:00 в деревне Старый Изборск от Дома культуры. Маршрут традиционный: Изборск - Палкино - Изборск.

«Сопровождение - технички будут. Как всегда покупаем цветы для возложения в местах воинских захоронений. Приглашаем всех любителей и сочувствующих. Темп велопробега неспешный, но для любителей погонять, отдельная категория», - рассказали организаторы.

Сбор на площадке в 10:30, в 10:55 - торжественное построение.

По организационным вопросам можно обратиться по телефону: 89113623374 (Михаил Атаманов).