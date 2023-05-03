Спорт

Посвященные Дню Победы соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове

Открытые городские соревнования по рукопашному бою, посвящённые Дню Победы, прошли в Пскове 7 мая. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в региональной федерации рукопашного боя, турнир собрал почти 100 юных спортсменов из трех городов. 27 комплектов медалей разыграли псковские, гдовские и лужские спортсмены.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

В неофициальном командном зачете места распределилось так:

1 место - команда спортивной школы «Мастер» (Псков). Тренеры: В. Н. Евдокимов, В. А. Тимофеев, Р. А. Керимов, Д. Н. Дымова.

2 место - команда спортклуба «Ратник» (Гдов). Тренеры: А. Е. Садков, Д. А. Садкова.

3 место - команда клуба «Спорт-Патриот» (Луга). Тренер: Д. А. Калинин.

На открытии соревнований детей приветствовал боевой офицер, командир ОМОН Росгвардии по Псковской области Андрей Виноградов. Он поздравил спортсменов с праздником, выразил уверенность, что рукопашный бой – именно тот вид спорта, где в спортзалах и на коврах куются характеры и будущие победы, и пожелал юным бойцам «быть достойными памяти наших дедов, ваших прадедов».

«У нас получилось сделать больше, чем просто соревнования - получился настоящий праздник. Детей встречала музыка: во время разминки и между боями звучали песни военных лет, место награждения было украшено флагами, все призеры были награждены медалями федерации, грамотами спорткомитета, подарками от спонсоров, также были поощрены тренеры команд. Отдельно отмечу профессиональный рост псковской судейской бригады – судили четко, ошибались мало», - рассказала президент региональной федерации Дина Дымова.

Тренеры команд и спортсмены выражают благодарность организаторам, главному судье соревнований Юрию Кононенко и всей судейской бригаде за профессиональную и слаженную работу.

Соревнования прошли при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.