Спорт

Детский фонд провёл ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца»

Второй этап ежегодного футбольного турнира Псковского областного отделения Российского детского фонда «Маленькие сердца» состоялся сегодня, 17 мая. На финальные игры приехали 10 команд юных футболистов из шести интернатных учреждений области, расположенных в Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Опочке и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: региональное отделение Российского детского фонда

На поле стадиона «Машиностроитель» встретились ребята трёх возрастных категорий: младшие (8-11 лет), средние (12-14 лет) и старшие (15-18 лет). Всего футбольная площадка объединила более 80 детей. На турнире были представлены смешанные команды из мальчиков и девочек.

«Все команды были заряжены на победу! Ребята максимально выкладывались на поле, стараясь забить как больше голов и принести своей команде победу. А вместе с ней медали и кубки», - отметили в фонде.

По результатам финальных игр команды расположились следующим образом:

1) в младшей возрастной группе первое место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Серебряным призёром стала команда Порховской специальной школы-интерната.

2) в средней возрастной группе первое место заняла команда Порховской специальной школы-интерната; второе - Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а третье место досталось команде Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

3) в старшей возрастной группе третье место заняли ребята из Красногородской специальной школы-интерната; второе - Порховской специальной школы-интерната. А чемпионом турнира стала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Самым результативным стал матч между Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и Порховской специальной школы-интерната, который закончился со счётом 11:1.

После финальных игр всех участников турнира ждала церемония награждения. Все участники турнира получили именные дипломы. А игроки команд, занявших призовые места – медали и кубки. Помимо этого, все команды были награждены вкусными призами – пиццей. Её по доброй традиции передал председатель Детского фонда, директор фабрики обуви «Nordman» Юрий Сорокин.

Поздравить ребят с выходом в финал и поддержать их во время игр пришли представители власти: заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов; заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев; председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов. Они пожелали юным футболистам спортивных успехов и побед.

Также к награждению присоединились и благотворители, которые помогли с организацией турнира. Давние помощники из Клуба добрых друзей наградили лучших вратарей, защитников и нападающих во всех возрастных категориях индивидуальными призами. Ребята получили в подарок рюкзаки, наушники, музыкальные колонки и бутылки для воды.

«В этом году организовать турнир и провести его на высоком уровне Детский фонд смог только при поддержке партнёров и благотворителей. И от лица юных футболистов Детский фонд выражает искреннюю благодарность всем причастным: генеральному директору ООО "Восток" Сергею Петрову за приобретение наградной продукции; директору фабрики обуви Nordman Юрию Сорокину за пиццу для участников турнира; руководителю пиццерии "Додо Пицца" в г. Пскове Анатолию Прудникову за предоставленную скидку; директору типографии "Гименей" Александру Скоробогатову за печать дипломов; Клубу добрых друзей за именные подарки для футболистов; генеральному директору ООО ТФ "Водный мир" за предоставленную воду. Отдельная благодарность администрации г. Пскова и стадиона "Машиностроитель" за бесплатное предоставление площадки. Для детей игры на новом, современном стадионе – настоящий праздник!» - отметили в фонде.

Детский фонд планирует и в дальнейшем проводить футбольный турнир среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области. «Для детей это замечательная возможность посетить областной центр, пообщаться со сверстниками из других учреждений, а также показать свои спортивные возможности. Ведь ребята на протяжении года тренируются у себя в учреждениях, чтобы потом достойно показать себя на традиционном турнире Детского фонда», - добавили в пресс-службе.