Спорт

Дебютный домашний матч Юношеской футбольной лиги примет Псков

Третий тур Юношеской футбольной лиги Северо-Запад стартует в субботу, 27 мая. Дебютные домашние матчи в новом сезоне примут Псков и Петрозаводск, сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Первый домашний матч в сезоне проведет ФК «Псков». На стадионе «Машиностроитель» псковичи примут СШ «Ленинградец». В Калининграде «Балтика» встретится с «Экспрессом», а «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге проэкзаменует «Динамо-Вологду».

Центральные матчи тура ЮФЛ Северо-Запад транслирует «Триколор». Остальные встречи впрямую показывает YouTube-канал ЮФЛ Северо-Запад. Ссылки на трансляции публикуются на сайте турнира по каждому возрасту — ЮФЛ СЗ-1, ЮФЛ СЗ-2 и ЮФЛ СЗ-3.

Во всех противостояниях первыми сыграют футболисты 2008 года рождения. Следом на поле выйдут их одноклубники годом старше, а завершит игровой день встреча юношей до 18 лет. Начало матчей указано по московскому времени.

На стадионе «Юность» в Петрозаводске впервые пройдут матчи ЮФЛ Северо-Запад. В гости к спортивной школе № 7 приедет «Череповец». Реконструкция на стадионе велась с 2021 года, в частности был уложен новый искусственный газон, подаренный РФС. В сентябре 2022 года на «Юности» возобновились тренировки воспитанников СШ-7.

Тур завершится 28 мая в Великом Новгороде, где «Электрон» сыграет с калининградской СШ-5.

Расписание матчей 3-го тура

27 мая, суббота

ФК «Псков» — СШ «Ленинградец» (начало матчей — в 10:00, 12:30 и 15:00)

СШ-7 Петрозаводск — «Череповец» (начало матчей — в 10:00, 12:30 и 15:00)

ФК «Балтика» — СШОР «Экспресс» (начало матчей — в 11:00, 13:30 и 16:00)

«Алмаз-Антей» — «Динамо-Вологда» (начало матчей — в 11:00, 13:30 и 16:00)

28 мая, воскресенье