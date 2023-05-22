Спорт

В Пскове проходит детский футбольный турнир с участием московского «Спартака»

Детский футбольный турнир «Лига будущих чемпионов» с участием московского «Спартака» проходит в Пскове с 3 по 4 июня. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Фото: ФК «Спартак»

10 команд-участниц были разбиты на две пятерки. В в группе «А» сразятся псковский «Спартак Юниор», московские «Гладиаторы», петербургские «Олимпия» и «Империя» и ДЮСШ из Полоцка.

В пятерке «Б» встретятся ФК «Псков», «Смена» из Соснового Бора, а также «Зенит», «Невский фронт» и «ФАЗ Адмиралтейский» из Санкт-Петербурга.

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета выходят в полуфинал турнира. Матчи пройдут в формате 7x7 и будут состоять из двух 15-минутных таймов.

Расписание матчей «Спартака»-2014 в группе А:

3 июня, суббота

11:50 ДЮСШ (Полоцк) — «Спартак»

13:50 «Спартак Юниор» (Псков) — «Спартак»

15:30 «Спартак» — «Империя» (Санкт-Петербург)

4 июня, воскресенье