Спорт

Псковички сыграют в футбол по необычным правилам

Первый сезон всероссийских спортивных соревнований среди девочек до 14 лет начнется матчами в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад». На стадионе «Кировец» пройдут три стартовых игровых дня — 6, 7 и 9 июня.

Участниками соревнований Юношеской футбольной лиги среди девочек станут клубы «Псков», «Зенит», «Лидер», СШОР № 2 Невского района «Кристалл» (все - Санкт-Петербург), «Балтика» (Калининград), «Ленинградец» (Ленинградская область), СШ № 7 (Петрозаводск) и БГСК «Спартак-Брянск».

На групповом этапе участники сыграют по 14 матчей. В финальный этап выйдут по две лучшие команды каждой территориальной зоны, а также два лучших коллектива среди занявших третьи места.

6 июня псковички сыграют с командой «Спартак-Брянск», 7-го - с воспитанницами СШ № 7 Петрозаводска, а 9 июня - с клубом «Ленинградец».

Соревнование имеет нюансы начисления очков.

За каждый гол клуб дополнительно получит 0,5 турнирных балла. Таким образом, за победу со счетом 4:0 можно получить 5 очков в таблице. Команда обязана задействовать всех заявленных футболисток (исключение: травмы и болезни) — за три матча каждая девочка должна сыграть не менее 45 минут.

В составе соперников на поле будет по 9 игроков, включая вратаря. Матчи пройдут в формате двух таймов по 30 минут.

ЮФЛ-девочки — новый всероссийский турнир для девочек в возрасте до 14 лет. Это новый этап развития соревнований ЮФЛ для молодых футболисток. Турнир станет очередной частью вертикали, выстраиваемой в последние годы — от самых юных возрастов до женской Суперлиги. В первом сезоне ЮФЛ-девочки выступят 40 команд, поделенных на пять территориальных зон.

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»