Спорт

Начинается трансляция открытия встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Наблюдать за массовым стартом аэростатов и открытием 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках сегодня, 12 июня, можно онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Трансляция организована в официальной группе встречи в социальной сети «ВКонтакте», а также по ссылке.

Организаторы напомнили, что чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках международной встречи воздухоплавателей, проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России. Этот чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Кроме того, аэронавты смогут побороться за 15-й Кубок Дружбы. Среди пилотесс будет разыгран 14-й Кубок княгини Ольги.

Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром».

Утром 12 июня воздухоплаватели совершили тренировочный полет, старт был организован на территории аэропорта.