Спорт

Международную встречу воздухоплавателей в 27-й раз открыли в Великих Луках. ФОТО

Торжественное открытие 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялось в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках сегодня, 12 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поприветствовал спортсменов от имени главы города, депутатов Великолукской городской Думы и администрации.

«Хочу поздравить вас с официальным стартом международной встречи воздухоплавателей. Это значимое событие для нашего города, города воинской славы – Великие Луки. Многие жители знают, как его центр отечественного воздухоплавательного спорта. Руководство города благодарны пилотам за то, что вы ежегодно дарите праздник и верны Великим Лукам. Вы делаете вклад в спортивную и туристическую известность известного города», – сказал Андрей Беляев, пожелав участникам соревнований покорения неба, высоких полётов и хорошей, ясной погоды.

В этом году 33 воздухоплавателя заявились в категорию «спорт» и 4 в категорию «фиеста». Регистрацию прошли воздухоплаватели из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Феодосии, Калуги, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Кунгура, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Московской и Ленинградской области, а также два пилота из Республики Беларусь.

Президент федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло напомнил о том, что зарегистрирован товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания».

«Это действительно правда, Великие Луки были, есть и надеюсь будут альма-матер не одного поколения российских пилотов, спортсменов, воздухоплавателей. 33 спортсмена – это хороший результат, третий в истории чемпионатов России. Среди этих 33 спортсменов есть семь девушек, которые летают и судят. На них держится наше российское воздухоплавание», – выступил он.

Кроме того, в этом году участвует 12 молодых пилотов.

Действующий чемпион России 2022 года Дмитрий Жохов поднял флаг Федерации воздухоплавания.