Начинается трансляция закрытия 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Начинается видеотрансляция церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.
На церемонии пройдёт торжественное награждение пилотов тепловых аэростатов, показавших лучшие результаты. Напомним, победителем 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках вновь стал Дмитрий Жохов из Тулы. Второе место занял москвич Евгений Чубаров, замыкает тройку лучших тульский пилот Андрей Кульков.
Также видеотрансляцию церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей можно смотреть по ссылке.
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках международной встречи воздухоплавателей, проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России. Этот чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.
Кроме того, в рамках встречи прошли:
Ранее сообщалось, что победителем чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту стал великолучанин Евгений Кравченко.
Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром».