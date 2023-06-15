Спорт

Начинается трансляция закрытия 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Начинается видеотрансляция церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

На церемонии пройдёт торжественное награждение пилотов тепловых аэростатов, показавших лучшие результаты. Напомним, победителем 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках вновь стал Дмитрий Жохов из Тулы. Второе место занял москвич Евгений Чубаров, замыкает тройку лучших тульский пилот Андрей Кульков.

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Также видеотрансляцию церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей можно смотреть по ссылке.

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках международной встречи воздухоплавателей, проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России. Этот чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Кроме того, в рамках встречи прошли:

15-й Кубок Дружбы,

18-й Кубок города Великие Луки,

16-й Кубок Княгини Ольги,

2-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту.

Ранее сообщалось, что победителем чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту стал великолучанин Евгений Кравченко.

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