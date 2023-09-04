Спорт

Псковская «Россиянка» победила на женском чемпионате СЗФО по футболу

Чемпионат Северо-Западного федерального округа среди женских команд сезона 2023 года завершился в Пскове в среду, 13 сентября. Обладателем главного трофея стала псковская «Россиянка», набравшая максимум очков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Соревнование прошло на стадионе «Машиностроитель» по формуле однокругового чемпионата. «Россиянка» обеспечила себе первое место в таблице, в заключительном туре обыграв «Гурьевск-СКО» со счетом 3:1. Голы Даровских, Панфеленок и Поповой обеспечили псковичкам фору в три мяча. Соперницы в концовке матча ответили точным ударом Марии Вагнер с пенальти.

Серебряные медали завоевала СШ-7 Петрозаводска, обыгравшая ШСК «Кунья» со счетом 6:0. Благодаря лучшей разнице мячей, карелки обошли в таблице «Гурьевск-СКО», которому досталась бронза.

«Россиянка» завоевала право выступить в финальном этапе всероссийских соревнований «I лига» по футболу среди женщин. Турнир пройдет в октябре в Краснодарском крае.

Лучшие футболистки турнира:

вратарь — Снежана Самойлова («Гурьевск-СКО»),

защитник — Елизавета Смирнова («Гурьевск-СКО»),

полузащитник — Валерия Холышева (СШ-7 Петрозаводск),

нападающий — Александра Юревич («Россиянка»),

бомбардир — Дарья Даровских («Россиянка»),

игрок — Алина Панфеленок («Россиянка»).

Итоговое положение команд: