Спорт

Футбольный клуб «Псков» вошел в тройку лучших спортивных школ СЗФО

Футбольный клуб «Псков» вошел в тройку лучших спортивных школ по состоянию на 1 ноября по версии объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.

В рейтинг ОФФ «Северо-Запад» входят клубы, участвующие в первенстве СЗФО по футболу среди юношей трех возрастных категорий — до 18 лет, до 17 лет и до 16 лет. Анализ работы спортивных школ формирует рейтинги по каждому из трех ключевых показателей. Позиция в конкретном рейтинге приносит учреждению от 1 до 5 баллов.

Учреждения оценивались по трем ключевым показателям: спортивным результатам, уровню менеджмента и работе в области медиа и маркетинга. Полученные учреждениями баллы суммировались, чтобы определить лучшие спортивные школы по состоянию на 1 ноября. В итоге определились лидеры:

«Алмаз-Антей», Санкт-Петербург — 15 баллов,

ФК «Псков» — 12 баллов,

СШ «Электрон», Великий Новгород — 12 баллов.

По итогам сезона 2023 года ОФФ «Северо-Запад» поощрит три лучшие спортивные школы. Вознаграждение за первое место составит 150 тысяч рублей, за второе место — 100 тысяч рублей, за третье место — 50 тысяч рублей. Средства могут быть использованы учреждением на покупку экипировки и инвентаря по согласованию с ОФФ «Северо-Запад», обучение тренеров и иные нужды.

Отдельными наградами отметят трех лучших специалистов клубов в области медиа и маркетинга.