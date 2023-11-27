Спорт

Зональный этап спартакиады «Твой выбор» прошел в Пскове

В Пскове состоялся зональный этап ежегодной спартакиады «Твой выбор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба Администрации города Пскова

Зональные соревнования также пройдут в Порхове, Великих Луках и Опочке. Всего в спартакиаде примут участие более 190 детей в возрасте от 14 до 16 лет.

За первое место в соревнованиях по мини-футболу состязались команды из Печорского, Псковского, Палкинского, Плюсского, Струго-Красненского, Гдовского районов и Пскова. Золото получила сборная команда из Плюсского и Струго-Красненский районов, второе место заняла команда из Псковского района, на третьем месте оказалась псковская команда.

В перерывах между матчами ребята играли в PlayStation. Содействие в досуге оказала Федерация компьютерного спорта Псковской области. Кроме того, еще прошли соревнования в дисциплине «FIFA-2024» в формате 2 на 2. Первое место снова завоевала сборная команда из Плюсского и Струго-Красненского районов, второе место досталось псковской команде, третье – команде Псковского района.

Команды-победители зональных этапов примут участие в международном турнире по мини-футболу в 2024 году. Всех победителей, призеров и участников соревнований наградят дипломами, грамотами и подарками.

Организаторами мероприятия выступили правительство Псковской области, УМВД России по Псковской области, комитет по образованию Псковской области, комитет по спорту Псковской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства области. Организаторами зонального этапа в Пскове выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова, УМВД России по городу Пскову.