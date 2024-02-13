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Футболист из Великих Лук Елизар Мартыненко перешел в петербургскую команду «Алмаз-Антей»

Молодой футболист из Великих Лук Елизар Мартыненко перешел в петербургскую команду «Алмаз-Антей» (СПб). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уроженец Великих Лук, спортивный журналист и блогер Константин Белюков.

Фото: yflrussia.ru

Ранее бывший игрок великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Елизар Мартыненко получил вызов в юношескую сборную U-16, которая в эти дни проводит селекционный сбор в Москве.

В сезоне 2022 года Елизар Мартыненко выступал в юношеской футбольной лиге Северо-Запада за команду годом старше. Полузащитник провел 21 матч за «Экспресс»-2006, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.

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Отметим, что ранее молодой футболист находился на просмотре в «Ростове», «Локомотиве» и «Зените».

Напомним, великолукский футболист Николай Несговоров перешел из ФК «Луки-Энергия» в ФК «Астрахань».