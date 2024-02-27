Спорт

Юноши из Великих Лук победили на спартакиаде вузов по мини-футболу

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта победила на финальных соревнованиях пятнадцатой областной спартакиады вузов по мини-футболу среди юношей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе ВЛГАФК. В этом году первенство разыграли три сильнейших вуза области – хозяева площадки, студенты физкультурной академии, их ближайшие соседи, спортсмены из сельскохозяйственной академии и гости из ПсковГУ.

«Как и ожидалось, все игры прошли в напряженной борьбе – хозяева победили, забив два мяча гостям, и ушли от поражения во встрече со студентами сельхозакадемии лишь за пять минут до конца встречи, дважды поразив ворота соперника. Не менее упорно проходила игра футболистов из ПсковГУ и ВГСХА, очень долго держалось минимальное преимущество псковских спортсменов. Футболисты сельскохозяйственной академии пошли ва-банк, заменили вратаря на полевого игрока, но это лишь усугубило их положение, они пропустили еще два мяча в свои ворота, и как итог – только третье место», - рассказали в центре спортивной подготовки.

Следующий вид спартакиады – настольный теннис, соревнования пройдут 13 марта в малом спортивном зале ПсковГУ на улице Льва Толстого, 4 в Пскове.