Спорт

Кубок Российского футбольного союза стартует в апреле в Великих Луках

Первым юношеским соревнованием по футболу сезона 2024 года станет Кубок Российского футбольного союза среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Межрегиональный турнир среди мальчиков до 15 лет пройдет с 20 по 27 апреля в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединения федераций футбола «Северо-Запад».

В соревновании примут участие мальчики не старше 2010 года рождения, достигшие 12-летнего возраста. Турнир имеет статус отборочного этапа. Победитель получит право выступить во всероссийском Кубке РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ, который состоится в июне 2024 года. Матчи пройдут в формате двух таймов по 35 минут.

Для юношеских команд клубов Первой лиги и Второй лиги участие в предстоящем турнире носит обязательный характер. Также в нем смогут сыграть другие спортивные школы, не относящиеся к клубам РПЛ, в том числе петербургские команды, не принимающие участие в аналогичном соревновании.