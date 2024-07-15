Спорт

Дмитрий Аленичев на фестивале «Футбольный фейерверк» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове в эти дни проходит фестиваль «Футбольный фейерверк». Легенда российского футбола, уроженец Псковского региона Дмитрий Аленичев приехал в Псков на открытие турнира и провел автограф-сессию.

Дмитрий Аленичев выступал за столичные клубы «Локомотив» и «Спартак», итальянскую «Рому», португальский «Порту» и сборную России. Является первым в России, кто становился победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.

Подробнее о том, как прошло открытие фестиваля «Футбольный фейерверк» и как псковичи встретились с прославленным футболистом, — в фоторепортаже Анны Тягуновой.